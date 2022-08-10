İzmir Ticaret Odası ile Vakıf Katılım "finansman" alanında iş birliğine gitti

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Vakıf Katılım Bankası arasında, oda üyelerinin bankanın ürün ve hizmetlerinden avantajlı şekilde yararlanabilmeleri, ihtiyaç duydukları finansmana rahat ulaşabilmelerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, İZTO Protokol Salonu'ndaki imza töreninde, tabana yaygın çalışmayı seven, politikalarını buna yönelik belirleyen bir kurum olduklarını, ana hedeflerinin KOBİ'ler olduğunu söyledi.

Bugüne kadar birçok ticaret ve sanayi odasının yanında KOSGEB ile de anlaşmalar yaptıklarını belirten Çelik, "Hem ülkemizin sürdürülebilir büyümesi hem de gelir dağılımında, bölgesel gelişmede daha iyi bir seviyeye gelebilmek için ticaret ve sanayi odalarımızla yaptığımız protokolleri önemsiyoruz." dedi.

Katılım bankaları içinde en güçlü ödenmiş sermayeye sahip banka olduklarını ifade eden Çelik, tüm bankalar içinde de bu konuda ilk beşte yer aldıklarını, dolayısıyla güçlü bir öz kaynakları bulunduğunu dile getirdi.

Vakıf Katılım'ın dijital ödeme sistemi Garantili Fon Transferi'ne ilişkin bilgi veren Çelik, "Özellikle KOBİ'lerimizin alacak tahsilatı sorununu ortadan kaldırıyor. Arkasında Vakıf Katılımın garantisinin olduğu bu ödeme sistemiyle KOBİ'lerimiz rahatlıkla ödemelerini bunun aracılığıyla yapabiliyorlar. İsterlerse bunu parçalara bölerek de yapabiliyorlar. Tahsilat garantisi Vakıf Katılımın garantisi altında. İsterlerse bir finansmana ulaşım aracı olarak teminat olarak kullanabiliyorlar." diye konuştu.

- "Protokol, üyelerimize özel şartlar sunuyor"

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de son dönemde ekonomiye yönelik önlemler nedeniyle kredi maliyetlerinin yükseldiğini ve TL kredilerin cazip olmaktan çıktığını söyledi.

Politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki makasın giderek açıldığını belirten Özgener, bunun bankaların daha temkinli kredi vermesine ve üyelerinin finansmana erişiminin zorlaşmasına sebep olduğunu ifade etti.

Protokolde, üyelere iç veya dış piyasaya yönelik mamul, ara mamul veya ham madde finansmanı amacıyla işletme kredisi, Türk Eximbank kaynaklı krediler, gayri nakdi krediler, finansal kiralama, ihracatın finansmanı amacıyla ihracat taahhütlü döviz finansmanı gayri nakdi krediler, cari ve katılma hesapları, hazine ürünleri ve sigorta ürünleri gibi bankacılık ürün ve hizmetleri sunulduğunu dile getiren Özgener, şunları kaydetti:

"Protokol, üyelerimize özel şartlar da sunuyor. Teminat mektubu, Eximbank teminat mektubu gibi ürünlerde üyelerimize liste fiyatı üzerinden yüzde 0,50 indirim yapılacak. Üyemiz firmaların ihracat bedelini Vakıf Katılım Bankasına getirmesi halinde liste oranlarından yine indirim yapılacak. İhracat taahhütlü işletme kredisi, finansal kiralama, yatırım finansmanı, akreditif ve kabul kredi, teminat mektubu, ihracat işlemleri gibi daha birçok üründe ve hizmette üyelerimize liste fiyatı üzerinden indirimler veya muafiyetler uygulanacak. Vakıf Katılımın ticari faaliyetleri daha verimli kılan ve nakde olan ihtiyacı minimuma indiren yeni nesil dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi uygulaması kullanımlarında avantajlı oranlarından faydalanabilecek."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.