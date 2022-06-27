İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 14 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir aracı Cumhuriyet Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtaki aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen 14 parça tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G. ve Y.K, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'de 14 parça tarihi eser ele geçirildi
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