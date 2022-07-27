İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarınca, 19-25 Temmuz 2022 tarihlerinde Çiğli, Menemen, Kınık, Dikili, Karaburun, Seferihisar, Çeşme, Aliağa ve Urla ilçelerinde 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

- Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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