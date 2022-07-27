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İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

27.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 278 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarınca, 19-25 Temmuz 2022 tarihlerinde Çiğli, Menemen, Kınık, Dikili, Karaburun, Seferihisar, Çeşme, Aliağa ve Urla ilçelerinde 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda, 278 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olaylarda kullanılan minibüs, kamyonet ve şişme bot ile 2 otomobile el kondu.

İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

- Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 278 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir göçmen kaçakçılığı

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Aliaga
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Aliaga
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