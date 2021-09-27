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İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

27.09.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Buca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Balkan Panorama Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı.

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan festivalin onur konuğu sanatçı Erdal Özyağcılar, çektiği her diziyi çok sevdiğini fakat Balkanları konu alan ve kendisinin de rol aldığı bir dizinin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Dizi çekimleri için üç yıl Balkanlarda kaldığını anlatan Özyağcılar, "Enteresan bir yer orası, bizim Bursa'ya benziyor biraz. Herkes çok mutluydu. Biz orada çok güzel bir iş yaptık ve dizi Türkiye'de çok sevildi. Biz Balkanların hatıra defterlerini açtık orada. O çok önemli bizim için. Böyle bir işte bulunmaktan çok gurur duydum, her zaman mutlu oldum. Balkan adı duyduğumda yapılan her şey benim için öncelikli." diye konuştu.

Festivalin diğer onur konuğu yönetmen Goran Markoviç ise etkinliğe sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da bir görme biçimi olan ve büyülü bir dünya sunan sinemanın yaşanan acıları, mutlulukları, çatışmaları, tek düzeliği kimi zaman yalın bir dil ile kimi zaman siyasi bir arka planla beyaz perdeye yansıttığını ifade etti.

Buca Belediyesi olarak sanatın her dalını kentin her köşesine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Balkan Panorama Film Festivaline ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bu yıl festivale 106 yabancı uzun metraj film, 472 yabancı kısa metraj film, 19 yerli uzun metraj ve 135 yerli kısa metraj filmin başvuruda bulundu. Toplam 732 filmin başvurusu alındı. Yaklaşık 2 aylık yoğun bir çalışmanın ardından 6 kişiden oluşan ön jüri 732 filmi izleyerek elemeler yaptı. Hem gösterimi yapılacak hem de yarışmaya katılacak programı hazırladılar. 7. Balkan Panorama Film Festivali'nde 'sarı şemsiye' ödülü için 10 dalda 24 film yarışacak. Bu yıl festivalde 120 film gösterimi yapılacak." diye konuştu.

27 Eylül- 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin filmleri, İzmir Kültürpark Açık Hava, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Işılay Saygın Meydanı'nda izlenebilecek.

Kısa ve uzun metrajlarda, ulusal ve uluslararası kategorilerinde gerçekleştirilen festivalde dereceye giren filmlere 3 Ekim'de düzenlenecek törenle "sarı şemsiye" ödülleri verilecek.

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı

İzmir'de 7. Balkan Panorama Film Festivali başladı
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