İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait bedesten bulundu

Müze Müdürlüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy danışmanlığında çalışma başlatarak, bölgedeki kalıntıların, yazılı kaynaklardan bilinen ancak izine bugüne kadar rastlanmayan Çakı Bedesteni'ne ait olduğunu tespit etti.

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir Büyükşehir Belediyesinin Halit Ziya Caddesi'nde sürdürdüğü altyapı çalışmaları sırasında, Osmanlı döneminde bedesten olarak kullanıldığı tarihi kaynaklardan bilinen ancak bugüne kadar izine rastlanmayan Çakı Bedesteni'nin kalıntıları bulundu.

Çalışmalarda "cam şişe" parçalarına rastlandığını aktaran Ersoy, bedestende daha çok züccaciye ürünlerinin satılmış olabileceğini ifade etti.

Ersoy, Büyükşehir Belediyesinin de koruma çalışmalarına destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Çakı Bedesteni, 17. yüzyıldan başlayan ve 300 yıllık sürece tanıklık eden bir miras. 48 dükkandan oluşan hanın varlığını yazılı kaynaklardan biliyorduk ama daha önce hiç ulaşamamıştık. Önemli bir Osmanlı mirasını yakalamış olduk. Şu anda belgelemeler yapılıyor, döşeme kaldırılacak ve kalıntılar olduğu yere tekrar döşenecek. Bu belgeler sayesinde önemli bir yapı hakkında bilgi sahibi olacağız."

- Kalıntılar altyapı çalışmasının ardından yerine yerleştirilecek

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser ise kentin önemli merkezlerinden Halit Ziya Caddesi'nin geçmişte de ticaret merkezi olarak kullanıldığına dikkati çekti.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından alınan karara göre, bedestene ait tüm verilerin toplanacağını, rölevesinin çıkarılacağını ve belgelemenin yapılacağını anlatan Keser, kalıntıların titizlikle çıkarılacağını ve altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden eski yerine yerleştirilerek üstünün kapatılacağını kaydetti.