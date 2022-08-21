Vücudunda yanıklar olduğu belirlenen ve dumandan etkilenen Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Cem Sultan Sokağı'nda bulunan bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İzmir'de çıkan ev yangınında vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz