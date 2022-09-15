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İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

15.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

Türk Hava Kurumu Selçuk Havacılık Merkezi'nde 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, bugünkü final atlayışlarıyla tamamlandı.

Organizasyonda dereceye girenler için ödül töreni yapıldı.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

Ferdi hedef atlayışı: 1. Haluk Kırcaaliç, 2. Ayla Uyanık, 3. Haluk Özön.

Ferdi hedef atlayışı amatörler: 1. Oğulcan Geldikaya, 2. Mustafa Buluş, 3. Erdal Akkuş.

Takım hedef atlayışı: 1. Türkkuşu A, 2. Türk Silahlı Kuvvetleri A, 3. Delianlılar Junior.

Takım formation skydiving: 1. Türk Silahlı Kuvvetleri A, 2. Türk Silahlı Kuvvetleri B, 3. Delianlılar B.

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

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