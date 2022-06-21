YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

21.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yılı kapsamında "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" düzenlendi.

Karşıyaka Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışın başlama startını Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel verdi.

Karşıyaka Yelken Kulübü açıklarından verilen starta, optimist ve lazer sınıflarında yaklaşık 120 sporcu katıldı. Sporcular, Karşıyaka ve Bostanlı'da bulunan şamandıraların arasından geçerek mücadele etti.

Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede görev aldı.

Yarın da sürecek yarışın ardından ödül töreni düzenlenecek.

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

İzmir'de "Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları" başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Cansu Eczanesi
Aliaga
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Çakıroğlu Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada yeni trend! Erkekler ‘penis dolgusuna’ akın etti

Sosyal medyada yeni trend! Erkekler ‘penis dolgusuna’ akın etti

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta kaldı

5 yaşındaki oğlunu arabada unuttu! 3 saat boyunca sıcakta kaldı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.