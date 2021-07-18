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İzmir'de engelliler ilk kez uçuş heyecanı yaşadı

18.07.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de engelliler ilk kez uçuş heyecanı yaşadı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen etkinlikte 11 engelli ilk kez uçağa bindi.

Türk Hava Kurumu (THK) Aydın Şubesi, THK Selçuk Efes Havaalanı Müdürlüğü ve Aydın Karacasu Kültür Turizm Tanıtım Derneği iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, havaalanında önce uçuş hakkında bilgi verilen katılımcılar, İzmir ve Aydın semalarında kuruma ait uçakla tur attı.

Program kapsamında havaalanında paraşüt atlayışlarını da izleyen engelliler, keyifli bir gün geçirdi.

Aydın Karacasu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Eriklioğlu, AA muhabirine, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında planlanan "Çelik Kanatlı Melekler" adlı farkındalık programını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelediklerini hatırlattı.

Kontrollü normalleşme süreciyle etkinliği gerçekleştirme imkanı bulduklarını belirten Eriklioğlu, engellilerin neşesine neşe katacak bu tür projeleri sürdüreceklerini ifade etti.

İzmir'de engelliler ilk kez uçuş heyecanı yaşadı

İzmir'de engelliler ilk kez uçuş heyecanı yaşadı

İzmir'de engelliler ilk kez uçuş heyecanı yaşadı

İzmir'de engelliler ilk kez uçuş heyecanı yaşadı

İzmir'de engelliler ilk kez uçuş heyecanı yaşadı

İzmir'de engelliler ilk kez uçuş heyecanı yaşadı
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