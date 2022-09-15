İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı

Öte yandan Dikili ve Menderes ilçesinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

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