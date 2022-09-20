Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.

İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen de yakalandı

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