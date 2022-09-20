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İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen de yakalandı

20.09.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen de yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Menderes ilçesi açıklarında ise geri itilen lastik bot içindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 37 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen de yakalandı

İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen de yakalandı

İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı

İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı

İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı

İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı

İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı

İzmir'de geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı

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kurtarma sahil güvenlik komutanlığı

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