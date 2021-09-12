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İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

12.09.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki depolarda gümrük kaçağı oyuncaklar bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda faturaları ibraz edilemeyen ve sağlık denetiminden geçirilmediği belirlenen 10 bin 330 oyuncak bulundu.

Gümrük kaçağı oyuncakların değerinin 750 bin lira olduğu belirlendi.

İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi

İzmir'de gümrük kaçağı 10 bin 330 oyuncak ele geçirildi
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