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İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

09.08.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kamyonla çarpışması sonucu kabin bölümü kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı.

M.C.T'nin kullandığı sac levha yüklü 35 BCJ 999 plakalı tır, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı geçişinde, önünde seyreden M.K. yönetimindeki 45 AHK 136 plakalı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle dorsede bulunan rulo halindeki sac levhaların çekiciye çarpması sonucu tırın kabin bölümü parçalanarak koptu.

Sadece şasi ve motor aksamı kalan çekicideki sürücü, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Yola savrulan kabin ve sac levhalar vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı

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kabin yaralı

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İmsak
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Sabah
06:13
Öğle
13:22
İkindi
17:10
Akşam
20:21
Yatsı
21:49

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Salı

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
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