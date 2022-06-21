İzmir'de kaçak kazı yapılan evlerde Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

Kazı bölgelerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait yazıtlı mermer sütun ve figürler bulunan sütun tambur, 17 kırık çömlek parçası, mezar başlığı ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.Ş. ve H.H'nın kaçak kazı yaptığını tespit etti.

- Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

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