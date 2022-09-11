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İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

11.09.2022 05:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde kağıt toplayan kişi, ticari taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, İsmet Kaplan Mahallesi Fevzipaşa Bulvarı'ndan Basmane Gar istikametine giderken yolun kenarında kağıt toplayan Gökmen Durmuş'a (67), sonra da park halindeki 42 CVT 11 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan taksi sürücüsü D.B. ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durmuş'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İzmir'de kağıt toplayan yaşlı adam ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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İzmir Otomobil kaza

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