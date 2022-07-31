İZMİR (AA) - İzmir’in Bayraklı ilçesinde kavga ihbarına giden polis memuru, yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Şevket İnce Mahallesi 2140/19 Sokak'ta iki kardeşin kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi yönlendirildi.
Olay yerine giden ekip kavgaya müdahale etmeye çalıştığı sırada polislerden M.G. (28), dengesini kaybederek yaklaşık iki metre yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralanan M.G, ihbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'de kavga ihbarına giden polis yüksekten düşerek yaralandı
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