Şevket İnce Mahallesi 2140/19 Sokak'ta iki kardeşin kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi yönlendirildi.

İzmir'de kavga ihbarına giden polis yüksekten düşerek yaralandı

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