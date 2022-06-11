İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpekle ilgili çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde dün Yahya Köşek (61) ile eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) sahipsiz köpeklerin beslenmesi nedeniyle çıkan kavga sonucu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ali İhsan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ali İhsan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Sahipsiz köpeklerinin beslenmesi nedeniyle kavgaya dönen tartışmada evinden tabancasını alan Ali İhsan K, silahla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'yü yaralamıştı. Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Tartışmaya karışan Filiz Topaloğlu ile cinayet zanlısının kardeşi Mehmet K. de darp sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.
Olay yerinden kaçan Ali İhsan K. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
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