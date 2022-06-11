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İzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildi

11.06.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpekle ilgili çıkan kavgada silah öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda vefat eden Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) cenazeleri Bilal-i Habeşi Camisi'ne getirildi.

Akrabaları ve yakınlarının katıldığı törende üç kişinin cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan dün Ali İhsan K. (62) ile komşusu ve akrabası Yahya Köşek arasında çıkan kavganın sebebinin sokak köpeklerinin beslenmesi olduğu öğrenildi.

- Olay

Kavgaya dönen tartışmada evinden tabancasını alan Ali İhsan K, silahla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'yü yaralamıştı. Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tartışmaya karışan Filiz Topaloğlu ile cinayet zanlısının kardeşi Mehmet K. de darp sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olay yerinden kaçan Ali İhsan K. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

İzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildi

İzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildi

İzmir'de köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü

İzmir'de köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü

İzmir'de köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü

İzmir'de köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü

İzmir'de köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü

İzmir'de köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü

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