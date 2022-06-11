Öte yandan dün Ali İhsan K. (62) ile komşusu ve akrabası Yahya Köşek arasında çıkan kavganın sebebinin sokak köpeklerinin beslenmesi olduğu öğrenildi.

İzmir'de köpek kavgasında öldürülen 3 kişinin cenazeleri defnedildi

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