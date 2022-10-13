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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

13.10.2022 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ö'nün (35) kullandığı 35 DE 1369 otomobil, Kuyucak mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Salim Y'ye (29) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salim Y. Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü H.Ö'nün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir kemalpaşa

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