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İzmir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

27.09.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa - İzmir kara yolunda Kemalpaşa yönüne ilerleyen Fatih U. yönetimindeki 35 KD 8677 plakalı otomobil, Hayıtlıkır mevkisinde Mustafa G. yöretimindeki 35 PMS 87 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe U. ve Güven Ş. yaralandı.

Yaralılardan Mustafa G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kısa bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

İzmir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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