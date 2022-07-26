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İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

26.07.2022 03:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin takla attığı kazada iki kişi hafif yaralandı.

M.G'nin kullandığı 35 BTY 24 otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Şehit Oğuz Kerem Erbay Üstgeçidi mevkisinde tramvay yolunu aşıp bariyerlere ve park halindeki araca çarparak devrildi.

Kazada sürücü M.G. ile aynı araçtaki kadın hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kazayı sıyrıklarla atlatan araçtakilere müdahalede bulunuldu. Kazada park halindeki iki araçta hasar meydana geldi.

Gözaltına alınan M.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

İzmir'de takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

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trafik kazası İzmir konak

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