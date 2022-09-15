İzmir'de tüp bebek tedavisinde kullanılan malzemeler üreten fabrika açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Türkiye'de daha önce üretilmeyen tüp bebek tedavisinde kullanılan embriyo kültür solüsyonlarını üretmeye başlayan fabrikanın açılışı yapıldı.

Dünyada sadece 5 firmanın ürettiği, tüp bebek tedavisinde kullanılan embriyo kültür solüsyonlarını Türkiye'de ilk kez üretmeyi başaran Hillal Biyoteknoloji'nin Ege Serbest Bölgesi'ndeki tesisinin açılışı Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve davetlilerin katılımı ile yapıldı.

Üretim ile yurt dışından her yıl Türkiye'ye yapılan milyonlarca dolarlık ithalata son verilmesi ve 2 yıl içinde yine milyonlarca dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda milli teknoloji hamlelerinde çok büyük bir merhale katettiğini söyledi. Kacır, sadece savunma sanayi alanında başarılı olarak milli teknoloji hamlesinin gerçekleşmeyeceğini, mutlaka sivil teknolojilerde de başarı hikayesi yazmak zorunda olduklarını ifade etti.

Hem tam bağımsızlık iddiası, hem de Türkiye'yi daha yüksek refaha ulaştırmak için bunu yapmak zorunda olduklarını belirten Kacır, "Türkiye'yi bugünden yarına taşıyacak olan milli teknoloji hamlesinin nihayetinde öznesi olacak olan Türkiye'nin girişimcileri, emekçileridir. Bize düşen onların önünü açmaktır. Nihayetinde milletimize ait kaynakları doğru yönlendirerek girişimcilerimizin önünü açmaya dönük adımlara imkan sağlamaktır. Türk sanayinin hem yalın üretimle daha yakından buluşmasını hem dijital dönüşümle gelişmesini sağlamaya dönük Türkiye'nin dört bir tarafında kurmakta olduğumuz model fabrikalardan biri burada İzmir'de." dedi.

Prof. Dr. Utkan Demirci ise, firmanın tüp bebek solüsyonlarını, evde uygulanabilecek bazı fertilite testlerini ve bu alanda cep telefonuyla çalışılabilir teknolojiler geliştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle ev teknolojilerini dünyada üretebilen bir firma yok. Solüsyon firmalarında çok büyük dışarıda oyuncular var. Biz hem çok ileri olan teknolojiyi hem de çok büyük ihtiyaç olan teknolojileri Türkiye'ye getirerek tüp bebek alanında infertilite alanında sorun yaşayan çiftlere bugüne kadar yaptığımız katkıları devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Ebeveynlerin hayır dualarını alarak faydalı olmayı istiyoruz. Hem de Türkiye ekonomisine faydalı olmayı amaçlıyoruz. Ana rahmindeki gelişmiş sistemi bir teknoloji haline getirerek bunu laboratuvar ortamında bir ürün haline dönüştürdük. Ana rahminde sperm nasıl seçiliyorsa bunu taklit ederek teknolojiye dönüştürdük." diye konuştu.

Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyete geçen tesisin açılışında konuşan HillalBioteknoloji CEO'su Operatör Dr. Selçuk Kılınç, Türkiye'de daha önce üretilmeyen tüp bebek tedavisinde kullanılan embriyo kültür solüsyonlarını uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucu üretmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı yapıldı.