Poyracık Mahallesi'nde Eymen ve Ömer Pala'dan dün öğleden sonra haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri iki kardeş için arama çalışması başlatmıştı.

İzmir'de yangın söndürme göletinde boğulan kardeşler toprağa verildi

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