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İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

13.08.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaralı bulunan leylek, tedavi altına alındı.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan yaralı leyleği Örnekköy'deki polikliniğe ulaştırdı.

İlk kontrolde leyleğin sağ ayağının bilinmeyen bir nedenle koptuğu belirlendi ve yara bölgesi temizlendi.

Künyesi olmayan leylek, tedavi ve bakımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, küresel ısınma, şehirleşme gibi nedenlerle yaban hayvanlarının yaşam alanlarının daraldığını, kent merkezlerinde daha sık yaralı yaban hayvanlarına rastlandığını aktardı.

Karşıyaka Belediyesi olarak yaralı hayvanlara anında müdahale ettiklerini kaydeden İnanlı, "Yaban hayvanlarının korunması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı

İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı
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