YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

11.08.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde yurda kaçak yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Seferihisar ilçesi tatbikat alanı bölgesindeki 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti uyruklunun ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

Urla ilçesinde de 2 araçtaki 23 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlendi.

Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüleri O.Ç. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:42
Sabah
06:15
Öğle
13:22
İkindi
17:09
Akşam
20:18
Yatsı
21:45

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.