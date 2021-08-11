İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde yurda kaçak yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Seferihisar ilçesi tatbikat alanı bölgesindeki 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti uyruklunun ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.
Urla ilçesinde de 2 araçtaki 23 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlendi.
Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüleri O.Ç. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine götürüldü.
İzmir'de yurda yasa dışı yollarla giren 51 yabancı uyruklu yakalandı