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İzmir'e Çin'den getirilen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

17.07.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana Çin'den getirilen bir konteynerde, uyuşturucu yapımında kullanılan 26 ton 160 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Çin'den gelen bir gemideki konteynerde uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde bulunduğu bilgisi üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince TC EGE Limanı'nda ortak operasyon yapıldı.

Operasyonda gemiden indirilen bir konteynerdeki 120 varilde beyan edilen "benzil klorür" maddesi yerine 26 ton 160 kilogram "hidroklorik asit" ile "asetil klorür" bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen kimyasal maddelerin uyuşturucu yapımında kullanıldığı bildirildi.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İzmir'e Çin'den getirilen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

- Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'e Çin'den gelen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

İzmir'e Çin'den gelen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

İzmir'e Çin'den gelen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

İzmir'e Çin'den gelen bir konteynerde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
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