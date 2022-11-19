Jandarma geldi, karakola götürüldü! Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Nouma hayranının parmağını kırdı... İşte nedeni

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giymiş olan ve Siyah-Beyazlı camianın unutulmaz isimlerinden biri olan Pascal Nouma, 2005 yılında noktaladığı futbol kariyerinin ardından Türkiye'den ayrılmamış ve ekranlarda boy göstermeye başlamıştı.
Zaman zaman sinirli tavırlarıyla bilinen eski yaşındaki futbolcu son olarak Aşkın Saati: 1903 rol almıştı. 50 yaşındaki Nouma için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sabah'ın haberine göre Nouma, geçtiğimiz günlerde çekimleri devam eden filmin setinde kavga ederken nedeni ise oldukça şaşırttı.
Çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi. Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak Nouma, genç adamla fotoğraf çektirdiği sırada olaylar gelişti.
Genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı. Bunu gören Pascal, çılgına döndü ve gence yumruk atmaya başladı. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti.
Parmağı kırılan genç adam, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.