Jandarma geldi, karakola götürüldü! Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Nouma hayranının parmağını kırdı... İşte nedeni

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giymiş olan ve Siyah-Beyazlı camianın unutulmaz isimlerinden biri olan Pascal Nouma, 2005 yılında noktaladığı futbol kariyerinin ardından Türkiye'den ayrılmamış ve ekranlarda boy göstermeye başlamıştı.