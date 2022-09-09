Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Vali Cevdet Atay tarafından karşılanan Çetin, Valiliğin "Şeref Defteri"ni imzaladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atay, Çetin'e kent hakkında bilgiler verdi.
Orgeneral Çetin, daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek sorumluluk sahasındaki faaliyetleri yerinde inceledi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz