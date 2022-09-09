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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

09.09.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay tarafından karşılanan Çetin, Valiliğin "Şeref Defteri"ni imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atay, Çetin'e kent hakkında bilgiler verdi.

Orgeneral Çetin, daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek sorumluluk sahasındaki faaliyetleri yerinde inceledi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

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