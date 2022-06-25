ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Şehitler Abidesi alanında, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince konser verildi.
Bir dizi etkinlik için kente gelen birlik, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde "Çanakkale geçilmez" temasıyla konser düzenledi.
Bölgeyi ziyarete gelenler, mehteran birliğinin konserine ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.
Vatandaşlar çalınan marşlara eşlik edip, cep telefonlarıyla konseri görüntüledi.
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Şehitler Abidesi'nde konser verdi
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