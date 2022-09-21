Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda jandarma ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmaya, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler katıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar da deniz dibinden, sandalye, traktör tekerleği ve halının da aralarında olduğu atık malzemeler çıkardı.
Ekiplere çevre sakinleri destek verdi.
Jandarma, Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda temizlik yaptı
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