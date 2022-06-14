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Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü Gaziantep ve çevre illerde kutlandı

14.06.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü Gaziantep ve çevre illerde kutlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Arıkan, mensubu olmaktan gurur duydukları jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başarılarla dolu 183 yıllık bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır."

Tuğgeneral Arıkan, programın ardından şehit yakınlarıyla sohbet etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, anıta çelenk bıraktı.

Tuğgeneral Düz ve beraberindeki askeri personel, programın sonunda şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.

- Kahramanmaraş

Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Atatürk Meydanı'nda devam eden törende anıta çelenk sundu.

Özdurhan, jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünü gururla kutlamanın mutluluğu ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

- Adıyaman

Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törende, Kur'an-ı Kerim okundu, yapılan duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Valiliği bahçesinde devam eden etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

- Kilis

Kilis'te şehitlikteki törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve askeri personel katıldı.

Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü Gaziantep ve çevre illerde kutlandı

Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü Gaziantep ve çevre illerde kutlandı

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü

Jandarma teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü

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