Japhet Tanganga kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Tanganga hangi mevkiide oynuyor?

İngiltere U21 Takımı'nda da top koşturan Japhet Tanganga, Tottenham’dan başka hiçbir kulüpte oynamadı. Güncel piyasa değeri 8 milyon avro olan Kongo asıllı İngiliz stoper Japhet Tanganga, stoperin dışında sağ bekte de görev alabiliyor. Tottenham formasıyla toplamda 102 maça çıkan yıldız futbolcu, İngiltere Milli Takım formasını ise henüz giyemedi.