Japhet Tanganga kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Tanganga hangi mevkiide oynuyor?

İngiltere U21 Takımı'nda da top koşturan Japhet Tanganga, Tottenham’dan başka hiçbir kulüpte oynamadı. Güncel piyasa değeri 8 milyon avro olan Kongo asıllı İngiliz stoper Japhet Tanganga, stoperin dışında sağ bekte de görev alabiliyor. Tottenham formasıyla toplamda 102 maça çıkan yıldız futbolcu, İngiltere Milli Takım formasını ise henüz giyemedi.
GALATASARAY, TANGANGA İÇİN DEVREDE
Süper Lig’de Süper Lig'de kadrosunda büyük değişime giden Galatasaray, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Alparslan Öztürk’ü transfer etti. Sarı-kırmızılıların, Tottenham'ın altyapısında yetişen Japhet Tanganga’yı 1 yıllığına kadrosuna katmak için girişimlerine başladığı öne sürüldü.
JAPHET TANGANGA KİMDİR?
31 Mart 1999'da İngiltere'nin Londra kentinde doğan Japhet Tanganga, Tottenham'ın altyapısında futbola başladı.
2015'te U18, 2017'de U23 klasmanında forma giyen Japhet Tanganga, 2020'de ise A takımla birlikte maçlara çıkmaya başladı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon avro olan Japhet Tanganga, 1,84 boyunda, defans-stoper mevkiinde oynuyor.
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