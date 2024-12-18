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Jennifer Aniston, 21 milyon dolarlık malikanesinden paylaştı! Yalnızca çok zenginlerin evinde var...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.12.2024 11:02
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Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Jennifer Aniston, 21 milyon dolarlık malikanesinde yalnızca çok zenginlerin sahip olduğu sıra dışı bir şeyi ortaya çıkardı.

Jennifer Aniston, California'nın Bel Air bölgesindeki lüks 21 milyon dolarlık malikanesinde detaylar paylaştı. 55 yaşındaki oyuncu, Christmas zamanı için saç bakım markasını tanıttığı bir video paylaştı.

TAM 25 BİN DOLAR

Videoda Aniston, geniş banyo sergiledi. Banyonun arka planında, tavandan tabana camdan yapılmış muazzam bir buhar duşu bulunuyordu. Işıklandırmaların yerleştirildiği bu duşta, iki adet basınçlı duş başlığı ve oturabileceğiniz yerle tasarlanmış bir alan vardı.

Bu tip bir duş, buharı muhafaza etmek için tamamen kapalı olarak tasarlanmış ve fiyatı 25.000 dolar aşan bir fiyata sahip. Dış başında bu detay "Yalnızca zenginlerin evinde var" başlığıyla sunuldu.

Başka bir dikkat çeken detay ise, Aniston'ın banyosunun zeminine yerleştirdiği lüks bir halıydı. Bu, sıradan bir banyo paspası değil, oldukça pahalı bir Doğu halısıydı.

Friends dizisinin sevilen yıldızı Aniston, 8.500 metrekarelik geniş malikanesini Instagram videolarının arka planında sıkça paylaşıyor. Aniston, bu malikaneyi 2011 yılında satın aldı.

Orta yüzyıl modern tarzında inşa edilen ev, dört geniş yatak odası, altı buçuk banyo, bir şarap mahzeni, bir havuz ve misafirhaneye sahip. Neredeyse iki dönümlük bir araziye yayılan bu malikanede hem şehir hem de okyanus manzaraları bulunuyor.

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Jennifer Aniston
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