Jennifer Aniston, 21 milyon dolarlık malikanesinden paylaştı! Yalnızca çok zenginlerin evinde var...

Orta yüzyıl modern tarzında inşa edilen ev, dört geniş yatak odası, altı buçuk banyo, bir şarap mahzeni, bir havuz ve misafirhaneye sahip. Neredeyse iki dönümlük bir araziye yayılan bu malikanede hem şehir hem de okyanus manzaraları bulunuyor.