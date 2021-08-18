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Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları

18.08.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yılın ardından aşkları yeniden alevlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti paparazzilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 'Bennifer', evden çıkıp işlerine giderken ayrılmadan önce birbirlerini öpmeyi ihmal etmedi.

Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden başlayan ilişkilerinde, aşk dolu pozlarıyla objektiflere yansıyor.

JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK BİR AN OLSUN AYRILMIYOR

52 yaşındaki Lopez ile 49 yaşındaki Affleck, Los Angeles’ta birbirlerinden ayrılmadan önce sıcak bir öpücükle veda ederken görüntülendi.
Evde birlikte zaman geçirdikten sonra dışarıda kendi işlerine gitmek üzere vedalaşan çift, birbirlerini bırakmak istemiyor gibi görünüyordu.
Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Lopez’in, yeni Netflix filmi The Mother ile ilgili toplantıya gittiği öğrenildi.
17 yıl önce evlenmek üzereyken ayrılan çift, nisan ayından bu yana birlikte. Her ikisinin de önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarının da kaynaşmasını sağlayarak tam bir aile oldu.
Temmuz ayında birlikte tatile çıkan çift, 130 milyon dolarlık mega yatla Saint-Tropez’de seyahat etmişti. 'Bennifer' olarak adlandırılan çifti, yatın güvertesinde öpüşürken görüntülenmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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