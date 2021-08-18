Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden aşk pozları

Evde birlikte zaman geçirdikten sonra dışarıda kendi işlerine gitmek üzere vedalaşan çift, birbirlerini bırakmak istemiyor gibi görünüyordu.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Lopez’in, yeni Netflix filmi The Mother ile ilgili toplantıya gittiği öğrenildi.

17 yıl önce evlenmek üzereyken ayrılan çift, nisan ayından bu yana birlikte. Her ikisinin de önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarının da kaynaşmasını sağlayarak tam bir aile oldu.