Jorge Jesus Brezilya'ya dönmek istiyor! "1 yıllık sözleşme mi olur?"

Fenerbahçe'nin sezon başında uzun uğraşlar sonucu takımın başına getirdiği ve Sarı-Lacivertli kulübe gelişinin ardından takıma yaptığı dokunuşlarla bambaşka bir anlayış ve oyun tarzıyla taraftarın yüzünü güldüren Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ülkesi Brezilya'da manşetlerden inmiyor.

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68 yaşındaki tecrübeli hoca, yaptığı müdahalelerle seyircilere bambaşka bir Fenerbahçe izletmeyi başarırken, Brezilya'dan gelen haberler Sarı-Lacivertli camiayı korkutuyor. Fenerbahçe, Portekizli ile 3 milyon Euro karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyururken Jesus'un sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar gösterdiği performansla önümüzdeki sezonda da Jesus ile sözleşme imzalamak isterken, kurt hocanın 2019-2020 yılları arasında çalıştırdığı Flamengo'nun Başkan Yardımcısı Marcos Braz katıldığı bir podcastte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ESKİ KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA!

"Jorge Jesus'u Brezilya'daki çoğu kişiden daha iyi tanıyorum" diyen Braz, "Onu tanıdığını sanan bazı insanlar var... Ben Jesus'u hepsinden iyi tanırım." demesinin ardından, Paulo Sousa ile geçen başarısız dönem sonrası mayıs ayında yollar ayrılmıştı. Braz bu döneme dair "Onu mayıs ayında görmedim, mesaj dahi göndermedim, konuşmadım bile." şeklinde konuştu.

"JESUS DÖNMEK İSTİYOR"

Jorge Jesus'un Flamengo'ya dönmek istediğini ifade eden Braz, Jesus ile o dönem görüşmemesinin nedeni olarak, "O zamanlar bir hocamız vardı ama kötü durumdaydık. Eğer Jesus ile konuşsaydım, durumu daha da kötü bir hale çevirebilirdim. Sonra başka bir antrenör geldi ve o zaten, başka bir yerdeydi. Her şey değiştiğinde onunla birkaç kez temas kurdum." ifadelerini kullandı.

"1 YILLIK SÖZLEŞME Mİ OLUR?"

Brezilya'dan gelen bu haberler Fenerbahçe tarafında pek de hoş karşılanmazken, Sarı-Lacivertli bazı taraftarlar bu haber üzerine paylaşımlarda bulundu. Taraftarlar Jesus ile neden daha uzun bir kontrat imzalanmadığını sorgularken, "1 yıllık sözleşme mi olur?" şeklinde tepki gösterdi.