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Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalmak için yönetime 2 şart sundu!

22.03.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, tecrübeli hoca için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Jesus'un Fenerbahçe yönetimine kalmak için 2 şart sunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına büyük umutlarla getirdiği Jorge Jesus'un sözleşmesi sezonun tamamlanması ile birlikte sona ererken, Portekizli hocanın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı için birçok iddia ortaya atılırken, Brezilya'ya döneceği konuşuluyordu ancak netleşmiş bir durum yok.

Ligde son alınan Alanyaspor galibiyetinin ardından zirveye bir adım daha yaklaşan Sarı-Lacivertli ekipte Jesus'un durumu netleştirilmeye çalışılırken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Portekizli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde kontratıyla ilgili sorulara "Mayısta bittiğini herkes biliyor" derken, son günlerdeki gelişmeler deneyimli çalıştırıcının sözleşme uzatmaya daha yakın olduğunu işaret ediyor. Sabah'ın haberine göre Jesus, devam kararı için iki durumu bekliyor.

KARAR SEZON SONUNDA 

KARAR SEZON SONUNDA 

Jorge Jesus, gittiği takımlarda genelde 1'er yıllık kontrat yapıyor. Kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar veriyor. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de de iki durumun oluşmasını bekliyor.

İLK ŞART: ŞAMPİYONLAR LİGİ 

İLK ŞART: ŞAMPİYONLAR LİGİ 

Özellikle şampiyonluğun gelmesi Jesus'un Fenerbahçe'de devam etmesi için büyük bir etken olacak. Yeniden Şampiyonlar Ligi platformunda yer alma ihtimali usta çalıştırıcıyı cezbediyor.

İKİNCİ ŞART: BÜTÇE 

İKİNCİ ŞART: BÜTÇE 

Jorge Jesus'un bir şartı da sezon sonunda gelecek yılın transferleri için gerekli bütçenin kendisine verilmesi. Kanarya'da Jorge Jesus kulüple 1 yıllık kontrat yaptığı için ev tutmadı. Sezon bitiminde kalma kararı verirse artık kendisine bir ev bulunacak.

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