Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalmak için yönetime 2 şart sundu!

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına büyük umutlarla getirdiği Jorge Jesus'un sözleşmesi sezonun tamamlanması ile birlikte sona ererken, Portekizli hocanın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı için birçok iddia ortaya atılırken, Brezilya'ya döneceği konuşuluyordu ancak netleşmiş bir durum yok.
Ligde son alınan Alanyaspor galibiyetinin ardından zirveye bir adım daha yaklaşan Sarı-Lacivertli ekipte Jesus'un durumu netleştirilmeye çalışılırken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Portekizli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde kontratıyla ilgili sorulara "Mayısta bittiğini herkes biliyor" derken, son günlerdeki gelişmeler deneyimli çalıştırıcının sözleşme uzatmaya daha yakın olduğunu işaret ediyor. Sabah'ın haberine göre Jesus, devam kararı için iki durumu bekliyor.
Jorge Jesus, gittiği takımlarda genelde 1'er yıllık kontrat yapıyor. Kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar veriyor. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de de iki durumun oluşmasını bekliyor.
Özellikle şampiyonluğun gelmesi Jesus'un Fenerbahçe'de devam etmesi için büyük bir etken olacak. Yeniden Şampiyonlar Ligi platformunda yer alma ihtimali usta çalıştırıcıyı cezbediyor.
Jorge Jesus'un bir şartı da sezon sonunda gelecek yılın transferleri için gerekli bütçenin kendisine verilmesi. Kanarya'da Jorge Jesus kulüple 1 yıllık kontrat yaptığı için ev tutmadı. Sezon bitiminde kalma kararı verirse artık kendisine bir ev bulunacak.