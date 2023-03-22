Jorge Jesus Fenerbahçe'de kalmak için yönetime 2 şart sundu!

Portekizli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde kontratıyla ilgili sorulara "Mayısta bittiğini herkes biliyor" derken, son günlerdeki gelişmeler deneyimli çalıştırıcının sözleşme uzatmaya daha yakın olduğunu işaret ediyor. Sabah'ın haberine göre Jesus, devam kararı için iki durumu bekliyor.