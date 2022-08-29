Jorge Jesus Konyaspor mağlubiyetinin nedenini böyle açıkladı!

Süper Lig'in 4. haftasında iki takımın da 10 kişi tamamladığı karşılaşmada Konyaspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Geride bıraktığımız 3 hafta sonunda 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bu sonuçla Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Jorge Jesus'un o sözleri:

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARTAMADIK"

İyi bir maç çıkartamadıklarının altını çizen Jesus "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık. Valencia'nın da kırmızı kartı organizasyonumuzu kaybetmememize neden oldu. Devre arasındaki değişikliklerle dengeyi sağladık. Ama önceki maçlardaki dinamikliği ofansta göstermedik. Mağlubiyetin nedeni bu." ifadelerini kullandı.

"YETERİ KADAR DİNAMİK DEĞİLDİK"

"Takımımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim." diyen Portekizli çalıştırıcı, "Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. Nadir ataklardan birinde golü yedik. Ön bölgede yeteri kadar dinamik değildik" şeklinde konuştu.