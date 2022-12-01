Jorge Jesus Rayo Vallecano maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu! Transfer gerek dedi ve Ronaldo sözleri...

"TRANSFER GEREK"

"Şu anda Fenerbahçe'nin yabancı sınırı nedeniyle kontenjan dolu. Birini transfer edebilmek için birini silmemiz gerekiyor. Lemos yaklaşık 5 aydır oynamıyordu. Bugün iyi bir karşılaşma oynadı Transfer dönemi başladığında neler yapacağımıza bakacağız. Bruma ve Lemos'un kadroya eklenmesi için birilerinin gitmesi gerekiyor. Savunma bölgesinde sayı anlamında sorun yaşayabiliyoruz. O bölgeyi güçlendirmek için transfer iyi olabilir. Haftada 1 maç yapabiliyor olsaydık bu sorunlarla karşılaşmazdık. Başarının bedeli bu. Defans bölgesinde daha iyi olabilmemiz için takviye yapmamız gerekecek."