Jorge Jesus Rayo Vallecano maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu! Transfer gerek dedi ve Ronaldo sözleri...

Dünya Kupası'na verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk hazırlık mücadelesinde İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılırken, tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"Şu anda Fenerbahçe'nin yabancı sınırı nedeniyle kontenjan dolu. Birini transfer edebilmek için birini silmemiz gerekiyor. Lemos yaklaşık 5 aydır oynamıyordu. Bugün iyi bir karşılaşma oynadı Transfer dönemi başladığında neler yapacağımıza bakacağız. Bruma ve Lemos'un kadroya eklenmesi için birilerinin gitmesi gerekiyor. Savunma bölgesinde sayı anlamında sorun yaşayabiliyoruz. O bölgeyi güçlendirmek için transfer iyi olabilir. Haftada 1 maç yapabiliyor olsaydık bu sorunlarla karşılaşmazdık. Başarının bedeli bu. Defans bölgesinde daha iyi olabilmemiz için takviye yapmamız gerekecek."
"Yabancı sınırı olmasaydı Türk futbolunun gelişmesi için daha iyi olabilirdi. Avrupa futboluna baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Yabancı sınırı daha düşük liglerde var. Bu ülkelerde futbol bu yüzden gelişmek istemiyor. Bence futbol anlamında gelişmesi gereken şey altyapılar. Kulüplerin gelecekleri altyapılar. Türk futbolunu yönetirken bu durumun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum."
"Cristiano Ronaldo'nun durumunu iyi anlıyorum. Aramızda iyi bir bağ var. Cristiano Ronaldo, dünyadaki her oyuncuya örnek olmalı. Paraya ihtiyacı yok. İlk yıllarındaki tutkusuyla oynuyor. Bu da futbola duyduğu aşkı gösteriyor. Böyle büyük futbolcu olunuyor."
"Aslında bu maçları da maç tempomuzu korumak adına yapıyoruz. Bu anlamda bu maçlar önemli. 21'indeki kupa maçına kadar çalışacağız. Lige verilen ara bize iyi geldi. Sakat oyuncularımız geri döndü, iyileştiiler. Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzeldir. Takımımın performansını beğendim, iyiydik."
"Rakibimiz kaliteli bir takım. Barça ve Atletico'yla berabere kaldılar, Real Madrid'i yendiler. Bu tarz maçlar hazırlıktan fazlası değildir. Biz bu hazırlıkları iyi yapıp hedefimize ulaşmak istiyoruz."