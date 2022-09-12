Jorge Jesus'tan büyük fiyasko! Zarar neredeyse 100 milyon TL

Transfer döneminde herkesi oldukça şaşırtan bir transfere imza atan Fenerbahçe, daha önce Galatasaray'da forma giymiş olan 27 yaşındaki Gineli oyuncu Bruma'yı flaş bir şekilde kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertli ekip Bruma'yı kiralık Hollanda ekibi PSV'den kiralık olarak kadrosuna katarken, sözleşmesinde 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olduğu açıklanmıştı.

SEZONUN İLK YARISINDA YOK!

Yapılan bu transfer sonrası, Galatasaray'da özellikle ilk dönemlerinde başarılı bir performans gösteren Bruma'dan takıma katkı vermesi beklenirken Gineli yıldız Teknik Direktör Jesus tarafından kadro dışı bırakılırken, oyuncunun sezonun ilk yarısında forma giyemeyeceği öğrenilmişti.

JESUS İSTEMİŞTİ

Pereira döneminde Caulker için de aynı senaryo yaşanırken, Bruma transferinde durum biraz daha farklı çünkü Caulker yönetimin bitirdiği bir transferken, Bruma tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un talimatıyla kadroya katılan bir isim. Süper Lig'de yalnızca 1 maça çıkabilen Bruma, Avrupa'da ise 4 maça çıkarken bir asist (Slovacko) yapabildi.

ZARAR: 92 MİLYON TL

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, bu durumun yankıları da sürüyor. Özellikle taraftarlar yeni transfer edilen ancak kadro dışı bırakılan Bruma için tepkilerini sürdürürken, Maçlara çıkamayacak oyuncunun kulübe maliyetinin yaklaşık 92 milyon TL'yi bulduğu da gelen bilgiler arasında Bu sebeple camia içinden sesler yükselmeye başladı.