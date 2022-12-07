Jorge Jesus'tan Portekiz'e büyük hediye! Dünya Kupası'ndaki performansıyla ağızları açık bırakan Gonçalo Ramos'un kariyerine büyük dokunuş! Gonçalo Ramos kimdir?

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu etabı Portekiz - İsviçre maçıyla tamamlandı. Portekiz, müsabakadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale kendisini atan son takım oldu. Teknik direktör Fernando Santos liderliğindeki Portekiz, çeyrek finalde Fas ile eşleşti. İsviçre ile oynanan karşılaşmaya ise Cristiano Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Gonçalo Ramos damgasını vurdu.

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