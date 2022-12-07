Jorge Jesus'tan Portekiz'e büyük hediye! Dünya Kupası'ndaki performansıyla ağızları açık bırakan Gonçalo Ramos'un kariyerine büyük dokunuş! Gonçalo Ramos kimdir?

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu etabı Portekiz - İsviçre maçıyla tamamlandı. Portekiz, müsabakadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale kendisini atan son takım oldu. Teknik direktör Fernando Santos liderliğindeki Portekiz, çeyrek finalde Fas ile eşleşti. İsviçre ile oynanan karşılaşmaya ise Cristiano Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Gonçalo Ramos damgasını vurdu.
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Müsabakanın 17, 51 ve 67. dakikalarında ağları sarsarak hat-trick yapan Gonçalo Ramos, Guerreiro'nun golünde ise 'Al da at' diyen isim olmuştu.
İsviçre'ye karşı tarihi bir performans sergileyen ve milli takım kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol atma sevinci yaşayan Gonçalo Ramos, sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Futbolseverler; oyuncu ile ilgili övgü dolu yorumlarda bulunurken, Gonçalo Ramos'un kariyerindeki Jorge Jesus detayı dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Benfica'yı çalıştıran ve 28 Aralık'ta görevinden ayrılan Jorge Jesus, Portekiz ekibindeki son döneminde Gonçalo Ramos'u parlatmıştı.
Şu anda Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, 2020/21 sezonunda Gonçalo henüz 19 yaşındayken 12 resmi maçta oyuncusunu sahaya sürmüş ve 4 gollük bir katkı almıştı.