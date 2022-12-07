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Jorge Jesus'tan Portekiz'e büyük hediye! Dünya Kupası'ndaki performansıyla ağızları açık bırakan Gonçalo Ramos'un kariyerine büyük dokunuş! Gonçalo Ramos kimdir?

07.12.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen Portekiz, müsabakadan 6-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Müsabakaya ise Cristiano Ronaldo'nun yerine sahaya çıkan Gonçalo Ramos damgasını vurdu. Genç yıldız, İsviçre'ye karşı hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Şu anda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Jorge Jesus'un Ramos'un kariyerine büyük bir dokunuş yaptığı ortaya çıktı.

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu etabı Portekiz - İsviçre maçıyla tamamlandı. Portekiz, müsabakadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale kendisini atan son takım oldu. Teknik direktör Fernando Santos liderliğindeki Portekiz, çeyrek finalde Fas ile eşleşti. İsviçre ile oynanan karşılaşmaya ise Cristiano Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Gonçalo Ramos damgasını vurdu.

MYNET - DETAY HABER

GONÇALO RAMOS'UN KARİYERİNE JESUS DOKUNUŞU

HAT-TRICK YAPTI, BİR DE ASİST EKLEDİ

HAT-TRICK YAPTI, BİR DE ASİST EKLEDİ

Müsabakanın 17, 51 ve 67. dakikalarında ağları sarsarak hat-trick yapan Gonçalo Ramos, Guerreiro'nun golünde ise 'Al da at' diyen isim olmuştu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İsviçre'ye karşı tarihi bir performans sergileyen ve milli takım kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol atma sevinci yaşayan Gonçalo Ramos, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

JORGE JESUS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

JORGE JESUS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Futbolseverler; oyuncu ile ilgili övgü dolu yorumlarda bulunurken, Gonçalo Ramos'un kariyerindeki Jorge Jesus detayı dikkat çekti.

GONÇALO RAMOS'U PARLATMIŞTI

GONÇALO RAMOS'U PARLATMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Benfica'yı çalıştıran ve 28 Aralık'ta görevinden ayrılan Jorge Jesus, Portekiz ekibindeki son döneminde Gonçalo Ramos'u parlatmıştı.

HENÜZ 19 YAŞINDA 12 RESMİ MAÇA ÇIKTI

HENÜZ 19 YAŞINDA 12 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Şu anda Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, 2020/21 sezonunda Gonçalo henüz 19 yaşındayken 12 resmi maçta oyuncusunu sahaya sürmüş ve 4 gollük bir katkı almıştı.

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