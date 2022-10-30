Jorge Jesus'tan şaşırtan sözler! "O sakatlanırsa yerine ben oynayabilirim"

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, yollarına kazanarak devam ettiklerini söyledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jesus, 11 maçta 34 gol attıklarını ve Avrupa'da Bayern Münih ile Manchester City dışında hiçbir takımın bu ortalamaya sahip olmadığını belirtti.

JORGE JESUS'TAN AÇIKLAMALAR

"ÖNEMLİ OLAN YEDİĞİMİZDEN FAZLA ATMAMIZ" Maçın ilk yarısında harika bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Rakibimiz attığı gollerle maça ortak oldu ama fiziksel kapasitemizi ortaya koyduk. Baskılı oyunumuzla 2 gol daha attık. Riskli oyunda arkada az adam bırakıyoruz ve boşluklar oluşuyor. Ben oyuncularımdan böyle bir oyun istiyorum. Önemli olan yediğimizden çok gol atmamız." diye konuştu.

"HER ZAMAN TAKIMIN ARKASINDAYIM" Takımın her şeyden önemli olduğunu dile getiren Jesus, "Önemli olan ben değilim, takım. Ben de takımın bir parçasıyım. Sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun, oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur. Birlik olmuş bir gurubumuz var. Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım."

"ALTAY'IN SEVGİYE İHTİYACI VAR" "Altay'ın taraftarın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı dönemler olabilir, taraftarların bunu anlaması gerekiyor. Oyuncuyu daha zor duruma sokmamaları gerekiyor. Futbolcular, Fenerbahçe'nin ve ambleminin ta kendisi. Biz de taraftardan bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAKATLIK LİMİTİNDE OYNUYOR" Jesus; Altay ve Szalai'nin rotasyona sokulmadığı yönündeki bir soruya, şu yanıtı verdi:



"Altay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var ama Szalai için aynı şeyi söyleyemem. Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da devam edecek."