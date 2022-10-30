SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jorge Jesus'tan şaşırtan sözler! "O sakatlanırsa yerine ben oynayabilirim"

Jorge Jesus'tan şaşırtan sözler! "O sakatlanırsa yerine ben oynayabilirim"

30.10.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 26 yaparak maç eksiği olmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus,

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, yollarına kazanarak devam ettiklerini söyledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jesus, 11 maçta 34 gol attıklarını ve Avrupa'da Bayern Münih ile Manchester City dışında hiçbir takımın bu ortalamaya sahip olmadığını belirtti.

JORGE JESUS'TAN AÇIKLAMALAR

"ÖNEMLİ OLAN YEDİĞİMİZDEN FAZLA ATMAMIZ"

"ÖNEMLİ OLAN YEDİĞİMİZDEN FAZLA ATMAMIZ"
Maçın ilk yarısında harika bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Rakibimiz attığı gollerle maça ortak oldu ama fiziksel kapasitemizi ortaya koyduk. Baskılı oyunumuzla 2 gol daha attık. Riskli oyunda arkada az adam bırakıyoruz ve boşluklar oluşuyor. Ben oyuncularımdan böyle bir oyun istiyorum. Önemli olan yediğimizden çok gol atmamız." diye konuştu.

"HER ZAMAN TAKIMIN ARKASINDAYIM"

"HER ZAMAN TAKIMIN ARKASINDAYIM"
Takımın her şeyden önemli olduğunu dile getiren Jesus, "Önemli olan ben değilim, takım. Ben de takımın bir parçasıyım. Sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun, oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur. Birlik olmuş bir gurubumuz var. Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım."

"ALTAY'IN SEVGİYE İHTİYACI VAR"

"ALTAY'IN SEVGİYE İHTİYACI VAR"
"Altay'ın taraftarın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı dönemler olabilir, taraftarların bunu anlaması gerekiyor. Oyuncuyu daha zor duruma sokmamaları gerekiyor. Futbolcular, Fenerbahçe'nin ve ambleminin ta kendisi. Biz de taraftardan bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAKATLIK LİMİTİNDE OYNUYOR"

"SAKATLIK LİMİTİNDE OYNUYOR"
Jesus; Altay ve Szalai'nin rotasyona sokulmadığı yönündeki bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Altay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var ama Szalai için aynı şeyi söyleyemem. Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da devam edecek."

"BELKİ DE SAHAYA BEN ÇIKARIM"

"BELKİ DE SAHAYA BEN ÇIKARIM"
"Ancak Szalai normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu. Orta saha ve ön bölgede rotasyon yapabiliyoruz ama savunma için aynı şeyi söyleyemem. Peres ve Gustavo ne zaman dönecek bilmiyoruz. İki stoperden biri sakatlanırsa kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Şaka yapıyorum, bir fikrim var."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dinamo Kiev Jorge Jesus fenerbahçe spor spor toto atatürk olimpiyat spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar etti

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar etti

Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rüya gerçek oluyor! Cristiano Ronaldo ev bile satın aldı...

Rüya gerçek oluyor! Cristiano Ronaldo ev bile satın aldı...

Rıdvan Dilmen çıldırdı! "G.Saray'a veriyorsun buna niye vermiyorsun"

Rıdvan Dilmen çıldırdı! "G.Saray'a veriyorsun buna niye vermiyorsun"

Yine yaptı... Bu kez elden kaçıyor! G.Saray taraftarı isyanda...

Yine yaptı... Bu kez elden kaçıyor! G.Saray taraftarı isyanda...

İlk maçında Fatih Terim'i geride bıraktı!

İlk maçında Fatih Terim'i geride bıraktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Seks istemeyen sevgilisini 100 kez bıçaklayıp kafasını kesti!

Seks istemeyen sevgilisini 100 kez bıçaklayıp kafasını kesti!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.