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Jorge Jesus'tan Slovacko maçı öncesi Arda Güler sözleri! "Kararımı vereceğim!"

10.08.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Tur ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup etmişti. Sarı - lacivertliler, eşleşmenin rövanşında perşembe günü Çekya'da sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jesus'un Arda Güler için ifadeleri dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'nda Slovacko ile eşleşmişti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'deki ilk maçtan Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Jorge Jesus'un öğrencileri, perşembe günü oynanacak olan rövanş karşılaşmasını bekliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Çekya'da oynanacak olan Slovacko maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ;

"OYUNCULARIN DURUMUNA BAKACAĞIZ"

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"İlk maçta evimizde iyi bir sonuç aldık. Bunu koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Ligdeki son maçın üstünden az bir süre geçti. Oyuncuların durumuna göre kararlar alacağız"

"ELİMİZDE ÇOK FAZLA OPSİYON VAR"

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"Yoğun bir takvimdeyiz. Pazartesi günü lig maçı oynadık. Oyuncuların fizyolojik olarak iyi toparlanması için 72 saat gerekiyor. Bu nedenle yarın rotasyon yapmamız normal. Daha taze kan diyebileceğimiz isimleri sahaya süreceğiz. Elimizde çok fazla opsiyon var."

ARDA GÜLER?

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"Arda Güler konusunda takım için en iyi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim"

"OYUNUMUZUN GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAK"

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Soru: "Takım ne zaman istediğiniz seviyeye gelir?"

"Futbolda hiçbir zaman bu tarz konularda kesin bir süre belirtemezsiniz. Futbol bilim değil ve kesinlik yoktur. Zaman geçtikçe, maçlar oynadıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız. 8 haftadır birlikte çalışıyoruz. Avrupa ve lig maçlarını birlikte oynamak bizim oyunumuzun gelişmesini sağlayacak. Ne kadar çok maç oynarsak istediğimiz seviyeye o kadar yaklaşırız ama hiçbir zaman net bir süre belirtemezsiniz. Çünkü futbol kolekfif bir oyun."

"DAHA İYİ NOKTAYA GELECEĞİZ"

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"Şu anda geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi için konuşmak önemli değil. Yarın bir Avrupa maçı oynayacağız. Ama 8 hafta iyi geçti. Takım bizim neler istediğimizi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi. Gelişme sürecimiz devam ediyor. Maçlar oynadıkça daha iyi noktaya geleceğiz"

JORGE JESUS'UN FENERBAHÇE'DEKİ İLK SÜPER LİG MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe slovacko
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