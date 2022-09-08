Jorge Jesus'tan tedirgin eden paylaşım! Herkes bunu konuşuyor

Brezilya basınından O Globo'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Sambacılar'ın yeni hoca adayları arasında olduğu yazılmıştı. 2022 Dünya Kupası’nın ardından Brezilya Milli Takımı Tite ile yollarını kesin olarak ayıracak.

JORGE JESUS EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN

Brezilya Milli Takımı için teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus’un en güçlü aday olduğu ve tecrübeli teknik adamın Brezilya Milli Takımı’nın başına geçebileceği iddia edilmişti. Fenerbahçe taraftarının temkinli yaklaştığı bu haber, sarı-lacivertli yönetim tarafından yalanlanmamıştı.

JORGE JESUS'TAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşımla akıllarda soru işareti bıraktı. Brezilya Milli Takımı'nı paylaştığı fotoğrafla tebrik eden Jesus, ''Tebrikler Brezilya'' yazdı.