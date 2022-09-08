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Jorge Jesus'tan tedirgin eden paylaşım! Herkes bunu konuşuyor

08.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası’ndan sonra Tite ile yollarını ayıracak Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü için adaylar arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da yer aldığı iddia edilmişti. Fenerbahçe'de sezona hızlı bir giriş yapan Portekizli çalıştırıcının bu iddialarına Fenerbahçe'den yalanlama gelmemişti. Jorge Jesus'un dün akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf akıllara soru işareti getirdi.

Brezilya basınından O Globo'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Sambacılar'ın yeni hoca adayları arasında olduğu yazılmıştı. 2022 Dünya Kupası’nın ardından Brezilya Milli Takımı Tite ile yollarını kesin olarak ayıracak.

JORGE JESUS EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN

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Brezilya Milli Takımı için teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus’un en güçlü aday olduğu ve tecrübeli teknik adamın Brezilya Milli Takımı’nın başına geçebileceği iddia edilmişti. Fenerbahçe taraftarının temkinli yaklaştığı bu haber, sarı-lacivertli yönetim tarafından yalanlanmamıştı.

JORGE JESUS'TAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşımla akıllarda soru işareti bıraktı. Brezilya Milli Takımı'nı paylaştığı fotoğrafla tebrik eden Jesus, ''Tebrikler Brezilya'' yazdı.

JORGE JESUS FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Brezilya Milli Futbol Takımı Jorge Jesus fenerbahçe
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