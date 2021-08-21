SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'a transfer olacak olan Kaan Ayhan aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?

Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'a transfer olacak olan Kaan Ayhan aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?

21.08.2021 03:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan gelen yeni transfer haberi sonrası ayrıntılar merak ediliyor. Beşiktaş'ın İtalya'nın Sassuolo takımında forma giymekte olan milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ı transfer ettiği açıklandı. Gelişmenin ardından Kaan Ayhan'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'a transfer olacak olan Kaan Ayhan aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Beşiktaş'ın milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ı transfer ettiği belirtildi. İtalyan Calcio Mercato'ya göre Beşiktaş, Kaan Ayhan için Sassuolo ile satın alma opsiyonlu 1 senelik kiralık anlaşmasına vardı. Gelişme sonrası Kaan Ayhan'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında?

KAAN AYHAN KİMDİR?

Beşiktaş'ın A Milli Takımımız'ın da formasını giymekte olan Kaan Ayhan'ın transferi için İtalya'nın Sassuolo takımıyla anlaştığı açıklandı.
Gelişme sonrası Kaan Ayhan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
10 Kasım 1994 tarihinde Almanya Gelsenkirchen'de dünyaya gelen başarılı futbolcu, Almanya'da yetişmiştir.
Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 takımlarında da forma giymiştir.
Geçen sezon İtalya'nın Sassuolo takımına transfer olmuş olan futbolcu stoper, ön libero ve sağ bek oynayabilmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kaan Ayhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Türkiye-Ukrayna maçında korku dolu anlar!

Türkiye-Ukrayna maçında korku dolu anlar!

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Filenin Sultanları şov yaptı

Filenin Sultanları şov yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Sörloth ile anlaşma sağlandı

Sörloth ile anlaşma sağlandı

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.