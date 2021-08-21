Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'a transfer olacak olan Kaan Ayhan aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ın milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ı transfer ettiği belirtildi. İtalyan Calcio Mercato'ya göre Beşiktaş, Kaan Ayhan için Sassuolo ile satın alma opsiyonlu 1 senelik kiralık anlaşmasına vardı. Gelişme sonrası Kaan Ayhan'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında?
KAAN AYHAN KİMDİR?
Beşiktaş'ın A Milli Takımımız'ın da formasını giymekte olan Kaan Ayhan'ın transferi için İtalya'nın Sassuolo takımıyla anlaştığı açıklandı.
Gelişme sonrası Kaan Ayhan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
10 Kasım 1994 tarihinde Almanya Gelsenkirchen'de dünyaya gelen başarılı futbolcu, Almanya'da yetişmiştir.
Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 takımlarında da forma giymiştir.
Geçen sezon İtalya'nın Sassuolo takımına transfer olmuş olan futbolcu stoper, ön libero ve sağ bek oynayabilmektedir.
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