Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'a transfer olacak olan Kaan Ayhan aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ın milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ı transfer ettiği belirtildi. İtalyan Calcio Mercato'ya göre Beşiktaş, Kaan Ayhan için Sassuolo ile satın alma opsiyonlu 1 senelik kiralık anlaşmasına vardı. Gelişme sonrası Kaan Ayhan'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında?