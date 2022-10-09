Kadıköy'de Fenerbahçeli isme büyük tepki! Taraftardan ıslık yağmuru... Serhat Akın da paylaştı "Dinlenmeli"

Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederken, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 3 kez penaltı noktasını gösterdi.

ÖNCE ISLIK SONRA DESTEK!

Sarı-Lacviertliler 4 kez öne geçtiği mücadelede penaltıya sebebiyet veren Altay Bayındır, taraftardan tepki gördü. Sarı-Lacivertli taraftarlar Bayındır'ı önce ıslıklarken, sonra destekledi.

Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.

SERHAT AKIN'DAN PAYLAŞIM!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Serhat Akın da Altay Bayındır'a sosyal medya hesabından tepki gösterirken "Ben olsam hemen irfan Can Eğribayat’ı oyuna alırım bence Altay biraz dinlenmeli!!!" paylaşımında bulundu.