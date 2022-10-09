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  4. Kadıköy'de Fenerbahçeli isme büyük tepki! Taraftardan ıslık yağmuru... Serhat Akın da paylaştı "Dinlenmeli"

Kadıköy'de Fenerbahçeli isme büyük tepki! Taraftardan ıslık yağmuru... Serhat Akın da paylaştı "Dinlenmeli"

09.10.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Karagümrük ile uzun yıllar unutulmayacak bir mücadelede karşı karşıya geldi. Karşılaşma 5-4 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona ererken, Sarı-Lacivertliler'in başarılı eldiveni Altay Bayındır yediği goller sonrası taraftardan tepki gördü. İşte detaylar...

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederken, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 3 kez penaltı noktasını gösterdi.

ÖNCE ISLIK SONRA DESTEK!

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Sarı-Lacviertliler 4 kez öne geçtiği mücadelede penaltıya sebebiyet veren Altay Bayındır, taraftardan tepki gördü. Sarı-Lacivertli taraftarlar Bayındır'ı önce ıslıklarken, sonra destekledi.

Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.

SERHAT AKIN'DAN PAYLAŞIM!

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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Serhat Akın da Altay Bayındır'a sosyal medya hesabından tepki gösterirken "Ben olsam hemen irfan Can Eğribayat’ı oyuna alırım bence Altay biraz dinlenmeli!!!" paylaşımında bulundu.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇINDAN KARELER

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