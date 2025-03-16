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  4. Kadıköy'de maç bitti ortalık bir anda karıştı! Fenerbahçe ve Samsunsporlu futbolcular birbirine girdi

Kadıköy'de maç bitti ortalık bir anda karıştı! Fenerbahçe ve Samsunsporlu futbolcular birbirine girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.03.2025 23:00
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Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibi ile 0-0 berabere kalırken şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Zorlu karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ise ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe 28. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Samsunspor ile golsüz berabere kalırken bu sonuçla şampiyonluk yarışında büyük bir yara almış oldu.

Karşılaşmanın hakemi son düdüğü çalmasının ardından sahada ortalık bir anda karıştı.

İRFAN CAN VE MARC BOLA...

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Son düdük sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşarken, bu tartışma diğer oyunculara da yansırken polis ekipleri araya girerek olayların daha da büyümesini önledi.

Tartışmanın ardından güvenlik güçleri de sahaya girdi ve önlem aldı.

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Süper Lig Samsunspor son dakika fenerbahçe irfan can
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