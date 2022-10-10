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Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

10.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangında hasar gören bina havadan görüntülendi.

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangının verdiği hasar, gün aydınlanınca havadan izlendi.

Binanın çatı kısmının tamamen yandığı, binanın yan tarafında ise çökme olduğu görüldü.

Söz konusu binanın yanındaki binalarda oluşan hasar da kameraya yansıdı.

Patlamanın yaşandığı sokak, polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Sokağa görevliler dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi

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