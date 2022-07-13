YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

13.07.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy-Yenidoğan hattında yolcu taşıyan 34 TN 1878 plakalı İETT otobüsünün motoru, D-100 kara yolu yan yolda birden alev aldı.

Otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü Arif Karaduman, Sahrayıcedit mevkisinde aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Sürücü, durumu itfaiyeye bildirdikten sonra kendi imkanlarıyla yangına müdahalede bulundu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:36
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:44
Yatsı
22:30
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.