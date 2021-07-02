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Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

02.07.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de taksiye çarpan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 06 LLP 41 plakalı otomobil D100 kara yolu Fikirtepe sapağında 34 TEK 09 plakalı taksiye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Takside sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazada, bariyere çarpan taksi kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sürücüsünün, aşırı hız yapıp makas atarak yolda ilerlediği ve kaza yerinden yaralı halde arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi.

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Kadıköy'de kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı
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trafik kazası Kadıköy

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