İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de işlettiği kafede silahla vurularak öldürülen 63 yaşındaki Elif Mihriban Arduç'un cenazesi toprağa verildi.
Elif Mihriban Arduç için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi namazını müteakip tören düzenlendi.
Törende, Arduç'un kardeşi Hilmi Arduç ve kızı Derya Gülnaz Özcan taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazı ve okunan duanın ardından Arduç'un naaşı, Pendik Dolayoba Mezarlığı'nda defnedildi.
Elif Mihriban Arduç, dün Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde işlettiği bir kafede Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Bostancı'da gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Kadıköy'de öldürülen Elif Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı
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